2022/04/10 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الإعلام الأمني: القبض على 4 إرهابيين في سامراء والأنبار
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني: القبض على 4 إرهابيين في سامراء والأنبار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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