انخفاض نسبة الاصابة بكورونا في العراق الى اقل من 3%

2022/04/10 | 16:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انخفضت نسبة الاصابات بفيروس كورونا في العراق مجددًا لتصل إلى 2.6%، في تراجع مستمر لمعدل العدوى وترقب لانتهاء الفيروس.وسجلت وزارة الصحة 93 اصابة جديدة بفيروس كورونا باجراء 3534 فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، مايعني ان نسبة الاصابة بلغت 2.6%، وهي اقل من النسبة التي كانت مستقرة منذ اسابيع عند 3%.

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