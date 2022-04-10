اندلاع حريق في بناية تجارية بمدينة الصدر

2022/04/10 | 16:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أندلع مساء اليوم السبت، حريق في بناية تجارية بمدينة الصدر بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن حريقا كبيرا اندلع في بناية تجارية واقعة في شارع الفلاح بمدينة الصدر قطاع 24.

وأكد أن فرق الدفاع المدني وصلت لموقع الحادث وباشرت باطفاء الحريق.

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