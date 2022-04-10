برتغالي وأرجنتيني واسباني.. اتحاد الكرة يفاوض ثلاثة مدربين لقيادة المنتخب الوطني

2022/04/10 | 16:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواصل الاتحاد العراقي بكرة القدم، مفاوضاته من أجل التعاقد مع مدرب جديد لقيادة المنتحب الوطني.وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ”ايرث نيوز” إن “الاتحاد العراقي بكرة القدم، فتح باب المفاوضات مع ثلاثة مدربين لقيادة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة تحضيراً لكأس آسيا 2023”.وبين أن “اتحاد الكرة يفاضل بين ثلاثة مدربين أحدهما برتغالي […]

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اتحاد الكرة يفاوض ثلاثة مدربين لقيادة المنتخب الوطني أولاً على ايرث نيوز.

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