اول ظهور لرافع العيساوي في بغداد بعد أنباء تبرئته (صورة)

2022/04/10 | 17:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أنباء تبرئته من كافة التهم الموجهة إليه.

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