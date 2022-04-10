واشنطن: قائد العمليات الجديد سيرتكب جرائم وحشية في أوكرانيا

2022/04/10 | 17:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن يرتكب قائد العمليات الروسية الجديد في أوكرانيا جرائم وحشية، خلال الأيام المقبلة.

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