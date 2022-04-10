الصحة العراقية تسجل حالتي وفاة و93 إصابة جديدة بكورونا

2022/04/10 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الصحة العراقية ،اليوم الاحد، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في البلاد.

وسجلت الوزارة 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 512 شخصا للشفاء”.

وأضافت، أنه “تم تسجيل حالتين اثنين وفاة بكورونا بعموم المحافظات “، لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 5504”.

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