ترامب: ربما اكون أكثر الرجال الذين خلقهم الله صدقا

2022/04/10 | 17:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قال الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه ربما يكون أكثر الرجال الذين خلقهم الله صدقا.وجاء تصريح ترامب “غير المفاجئ” خلال تجمع للحزب الجمهوري في ولاية نورث كارولينا، بحسب موقع “نيوزويك”.ووصل ترامب إلى نورث كارولينا من أجل دعم مرشحين في انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية في الولاية.ورغم أن الاحتفال كان من أجل […]

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