العدد ارتفع.. الإطار التنسيقي يعلن أحدث ما يجري لنواب الثلث الضامن في تشكيل حكومة العراق - عاجل

2022/04/10 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن الاطار التنسيقي، اليوم الاحد، ارتفاع اعداد نواب الثلث الضامن خلال المرحلة المقبلة.

وقال القيادي في الاطار عائد الهلالي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "عدد النواب ضمن الثلث الضامن ارتفع بشكل كبير وهو ضامن لاستقرار العملية السياسية ومنع أي خلل في التوازنات السياسية".

وبين الهلالي ان "الثلث الضامن، مازال يعمل على حل الانسداد السياسي وفتح قنوات حوار مباشر مع كل الأطراف السياسية، بما في ذلك أطراف التحالف الثلاثي من أجل الإسراع في تشكيل حكومة قوية، مدعومة من كل الأطراف السياسية، قادرة على مواجهة الأزمات التي يمر بها العراق على مختلف الأصعدة".

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