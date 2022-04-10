ضبط 14 حاوية مخالفة في ام قصر الشمالي

2022/04/10 | 17:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الاحد، عن ضبط (14) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "بناء على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي اسفرت عن ضبط ملاكات الهيئة (14) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي".

وأوضحت أن "الحاويات محملة بمادة (معسل الأركيلة) الممنوع من الاستيراد والمعد للتهريب".

وأكدت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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