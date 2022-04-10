ضبط 14 حاوية مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي

2022/04/10 | 17:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الأحد، عن ضبط (14) حاوية تحتوي على مادة (معسل الأركيلة) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي.وذكرت الخلية، في بيان ورد إلى إيرث نيوز، أن “جهود هيئة المنافذ الحدودية، ممثلة بالمتابعة الميدانية والتدقيق لجميع البضائع، وبناء على المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي أثمرت […]

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