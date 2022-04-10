الغزي: مبادرة البنك المركزي ورابطة المصارف حققت مردودات إيجابية

2022/04/10 | 17:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الأحد، أن مبادرة البنك المركزي ورابطة المصارف حققت مردودات إيجابية.وقال الغزي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الشراكة والتكامل في تنفيذ المشروعات الحيوية بين القطاعين العام والخاص، أسهمت كثيراً في ترسيخ الاستقرار والسلم المجتمعي، إضافة إلى توفير فرص العمل الإضافية".وأضاف، خلال ترؤسه اجتماع لجنة التنسيق بين صندوق تمكين والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، أن "بصمة مبادرة البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية، في تنفيذ العديد من المشروعات في بغداد وعدد من المحافظات، حققت مردودات إيجابية انعكست على واقع المجتمع العراقي، ولبت حاجة البلد عبر اختيارها الدقيق للقطاعات المؤثرة، بعد أن أسهمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بتنسيق الجهد بين الوزارات والمحافظات".وأضاف البيان، أن "رابطة المصارف العراقية الخاصة قدمت خلال الاجتماع، نبذة عن أهم المشروعات المشتركة مع البنك المركزي العراقي، التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، المتمثلة بمشروع تطوير شارع المتنبي والمعهد القضائي ودار الرشاد للمسنين ومبنى جامعة بغداد، وأن المرحلة شهدت المباشرة بتطوير شارع الحبوبي في محافظة ذي قار، والمسرح الوطني ودار الشؤون الثقافية والمعهد العالي للدراسات المالية والمحاسبية، وستتم المباشرة بتطوير المدينة القديمة في محافظة النجف الأشرف، ودراسة الإعداد لتصاميم تطوير ساحة التحرير ومقترباتها وسط العاصمة بغداد".

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