2022/04/10 | 17:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أظهرت صورة، وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، برفقة السياسي حيدر الملا، بعد أنباء تبرئته من كافة التهم الموجهة إليه.

ظهرت المقالة أول ظهور لرافع العيساوي بعد أنباء تبرئته أولاً على ايرث نيوز.

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