2022/04/10 | 17:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأمل شركة الروبوتات اليابانية الناشئة Groove X أن الروبوت اللطيف Lovot سوف “يحرك غريزتك نحو الحب“.وتقول الشركة إنها تستطيع اكتشاف مزاج المالك والرد في الوقت الفعلي.والتحفيز البشري لأخذ ردود الفعل في الوقت الفعلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحجم الحيوانات الاليفة.. هذا الروبوت يمكنه أن يمنحك دعمًا عاطفيًا واكتشاف مزاجك) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحجم الحيوانات الاليفة.. هذا الروبوت يمكنه أن يمنحك دعمًا عاطفيًا واكتشاف مزاجك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).