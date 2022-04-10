مشاهد من عملية إنقاذ وسيطرة على نيران اشتعلت في دور للتجاوز ببغداد

2022/04/10 | 17:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حريق دور تجاوز ببغداد والدفاع المدني ينعش المصابين ويخمد الحريق.============== باشراف السيد مدير دفاع مدني بغداد الكرخ العميد احمد سلمان محمد ..تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل أربع منازل سكنية تجاوز مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة […]

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