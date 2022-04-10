بعد مكالمة

2022/04/10 | 17:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرجت محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية، الأحد، عن الإعلامي أحمد ملا طلال والممثل إياد الطائي، بعد شكوى قدمت ضدهما تضمنت الإساءة للمؤسسة العسكرية.

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