الإطار: تحويل المكون الشيعي إلى أقلية يضع البلد على رادارات الكيان الصهيوني

2022/04/10 | 17:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..علق النائب وعضو الإطار التنسيقي سهيلة السلطاني، الأحد، على المدة التي أعطاها التيار الصدر للإطار للتنسيقي من أجل تشكيل حكومة أغلبية دون التيار الصدري، موضحة أن، الإطار والتيار المكون الأكبر ولا يمكن أن نحوله لاقلية.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقالت السلطاني في تصريح لوكالة / المعلومة /، […]

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