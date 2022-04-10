2022/04/10 | 17:42 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت النائبة العامة الأوكرانية ايرينا فينيديكتوفا ،اليوم الأحد، أنه تمّ العثور على 1222 جثة في منطقة كييف حتى الآن.

وقالت في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز” البريطانية “لدينا الآن، حتى هذا الصباح فقط، 1222 جثة في منطقة كييف وحدها”.

المصدر: AFP

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