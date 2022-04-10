تعرف على أسعار الخضروات في البصرة

2022/04/10 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

تنشر (بغداد اليوم)، اليوم السبت، أسعار الخضروات والفواكهة في محافظة البصرة.

حيث كانت الأسعار على النحو الآتي:

بطاطة 500-600طماطم 500-600خيار 350باذنجان 500-600بطيخ 500باقلاء (خضرة) 200-250قرنابيط 600لهانة 250خس 600-700بصل 250برتقال من 500-900لالنكي 800-1200موز 1250ثوم 500-750عرموط فريقي 2000عنب 2000-3000رمان 1000-1250كرنفوت 500

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