مدير بلدية الناصرية واثنان من معاونيه يستقيلون من مناصبهم.. وثيقة

2022/04/10 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

قدم مدير بلدية الناصرية واثنين من معاونيه، اليوم الاحد، استقالاتهم من مناصبهم على خلفية عصيان بعض الموظفين للأوامر.

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