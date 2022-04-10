كركوك تحدد مناطق تواجد الإرهابيين وتكشف عن خطة لتعزيز الوضع الأمني

2022/04/10 | 17:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميأحصى محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، اليوم الأحد، أعداد الإرهابيين المتواجدين في المحافظة، وفيما حدد أماكن انتشارهم، كشف عن خطة لتعزيز الوضع الأمني.وقال الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القوات الأمنية تنفذ بشكل يومي عمليات مطاردة وتفتيش وتمشيط للمناطق، أسفرت عن مصادرة وتدمير مضافات عديدة"، مبينا أن "منطقة وادي الشاي تعد نقطة حركة وانتقال وتواجد الإرهابيين خاصة وأنها تقع بامتداد المحافظات كركوك وصلاح الدين وديالى".وأوضح، أن "وادي الشاي يحتاج الى تكثيف للضربات الجوية بشكل مستمر ودائم وفق احداثيات تتوج من قبل الأجهزة الأمنية والاستخبارية الدقيقة، فضلا عن فتح طرق وانتشار القطاعات في هذه المناطق لقطع حركة الإرهابيين"، لافتا الى أن "اعداد الإرهابيين في المحافظة لا تتجاوز 150 إرهابيا".وأشار إلى، أن "مناطق الرشاد والرياض المحيطة بكركوك كانت تشهد عمليات إرهابية يومية"، مؤكدا أنه "بعد تنفيذ خطة الانفتاح وانشاء اكثر من 19 برجاً، فضلا عن أن تزويد القوات الأمنية بـ (18) كاميرا حرارية جديدة ضمن خطة موازنة 2021 أدى الى تحسن الوضع في هذه المناطق".وأضاف، أن "هناك مقترحات للارتقاء وتعزيز الوضع الأمني"، لافتا الى أن "المحافظة تشهد استقراراً امنياً وفي حال حدوث عمل اجرامي يتم التوصل الى الجناة المرتكبين والقبض عليهم بعد ساعات قليلة".

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