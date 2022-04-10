2022/04/10 | 18:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مناطق الرشاد والرياض المحيطة بكركوك كانت تشهد عمليات إرهابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كركوك يكشف مناطق تواجد الإرهابيين واعدادهم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كركوك يكشف مناطق تواجد الإرهابيين واعدادهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).