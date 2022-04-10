أسعار الغذاء رفعت التضخم.. مصر تعلن

2022/04/10 | 18:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر ليبلغ 12,1 في المئة لشهر مارس، مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأميركي، إثر تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

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