-ثرثرة- زائدة، وربما مُفيدة.. - حسن أحراث

2022/04/10 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث سؤال حارق من إنسان صادق..سألني مرة صديقٌ عزيز أُكن له من الاحترام قدر ما يُكن لي وزيادة، سؤالا قد يبدو مُحرجا، لكنه نابع من الثقة (الصديق من صدَقك) التي تجمعنا ومن الرغبة المشروعة في الفهم والتوضيح المفيد.السؤال باختصار: هل ترى إمكانية تحقيق شعاراتك الآن؟صديقي شغوف بالقراءة ومتابعة كل المستجدات، ويقصد بشعاراتي مُجمل الأفكار والتطلعات الواردة في كتاباتي والمُؤطِّرة لنقاشاتي وتدخلاتي.



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