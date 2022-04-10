تفاصيل واقعة نادرة تحدث مرة كل 200 مليون ولادة

2022/04/10 | 18:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ جينا وكريغ ديودني هما أبوان لثلاثة توائم متطابقة تماماً ولدوا للتو في حدث نادر للغاية يحدث فقط “مرة واحدة كل 200 مليون” حالة ولادة وفقاً للأطباء في مستشفى ليفربول للنساء حيث وضعت جينا أطفالها.وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية في 6 نيسان، فقد أمضى الأطفال، جيمي وجنسن وجاكسون، ستة أسابيع في وحدة العناية المركزة […]

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