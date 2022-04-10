حل البرلمان وإجراء الانتخابات من وجهة نظر أكبر التحالفات الشيعية.. رؤية جديدة في العراق - عاجل

2022/04/10 | 18:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصعلق الاطار التنسيقي، الذي يجمع الكتل السياسية الشيعية، اليوم الأحد، سيناريو حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة، بسبب الانسداد السياسي.وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم)، ان "الحديث عن حل مجلس النواب العراقي، والتوجه الى اجراء انتخابات جديدة، بسبب الانسداد السياسي، مجرد مناورة سياسية هدفها الضغط على بعض الأطراف السياسية للقبول بفرض الواقع".وبين الفتلاوي ان "حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة، امر مرفوض من قبل غالبية القوى السياسية والقواعد الشعبية، كما ان الامر لا يمكن حصوله، بسبب عدم وجود أي موازنة يمكن من خلالها تضمين صرفيات اجراء الانتخابات، ولهذا أي حديث بهذا الصدد هو مناورة سياسية ليس الا، وليس لها أي شيء من الواقع".

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