2022/04/10 | 18:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أتهم النائب عن كتلة صادقون، اليوم الأحد، حكومة الكاظمي بتجويع محافظات الوسط فتح منفذ الشلامجة اليوم" بسواعد ابطال الصادقون يطرح سؤال مهم" كيف يمكن ان يثق ابناء الوسط والجنوب مرة اخرى بمن أتى بحكومة تغلق منافذنا وتفتح منافذ مسعود لارضاءه على حساب جوع الفقير واستنزاف قوتهِ واضعاف محافظات اقتصادياً لمكاسب سياسية رخيصة […]

ظهرت المقالة “صادقون” تتهم حكومة الكاظمي بتجويع الوس لمكاسب سياسية أولاً على ايرث نيوز.

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