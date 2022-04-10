السلطات المصرية ترد على ما أثير حول وفاة غامضة لباحث اقتصادي

2022/04/10 | 18:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت السلطات المصرية، الأحد، صحة ما قالت إنها مزاعم باختفاء باحث اقتصادي قسريًا قبل الكشف عن وفاته.

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