صحيفة تركية: عدد السجناء في البلاد وصل إلى أعلى رقم منذ تأسيس الجمهورية

2022/04/10 | 18:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدد السجناء ارتفع بمقدار 42 ألفا اعتبارا من مارس 2022.

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