لاولى من نوعها في العراق ... تدريسي بجامعة كربلاء يجري عملية جراحية على نفسه

2022/04/10 | 18:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى تدريسي من كلية طب الاسنان بجامعة

كربلاء، عملية جراحية ذاتية لأسنانه ،

تعد الاولى من نوعها في العراق.

وقال استاذ التعويضات الاصطناعية

وزراعة الاسنان الدكتور حسن جواد

المسعودي، لوكالة نون الخبرية

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