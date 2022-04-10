انخفاض كبير باصابات كورونا بالعراق ...شاهد جدول الاصابات

2022/04/10 | 18:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد،

الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا

في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان أن مختبراتها

"سجلت 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا،

وتماثل 512 شخصا للشفاء".

وأضاف البيان، أنه

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