2022/04/10 | 18:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت شرطة بغداد اليوم الاحد، ضبط عجلتين مسروقتين ضمن سيطراتها.وقالت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “ضبطت مفارز سيطرة الشعب التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد ضمن وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، عجلتين مسروقتين ضمن منحنى التفتيش الخاص بالسيطرة”.وأضاف البيان أنه “تم التأكد […]

ظهرت المقالة أثناء دخولهما منحنى التفتيش..



عجلتان مسروقتان تقعان بيد الشرطة أولاً على ايرث نيوز.

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