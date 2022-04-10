مصادر مصرية: إنهاء التعاقد مع كيروش

2022/04/10 | 18:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس إدارة اتحاد الكرة عقد جلسة اليوم لمناقشة مصير المدرب البرتغالي بعد الإخفاق في بلوغ مونديال قطر.

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