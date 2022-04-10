2022/04/10 | 18:44 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة ..كشف تقرير لصحيفة ميليتاري تايمز الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية ان وزارة الدفاع الامريكية انفقت مبلغ 300 مليون دولار للقيام بمهمات جوية للتزود بالوقود بين اعوام 2015 الى 2018 لدعم السعودية والإمارات وغيرهم والمنخرطين في الصراع المستمر منذ ما يقرب من ثماني سنوات في اليمن مما يكشف عن حجم التورط الامريكي في العملية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون يحلب السعودية والامارات بـ 300 مليون دولار تكاليف الدعم الجوي في العدوان على اليمن) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون يحلب السعودية والامارات بـ 300 مليون دولار تكاليف الدعم الجوي في العدوان على اليمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).