الاعلام الامني: ضبط عجلتين مسروقتين في بغداد

2022/04/10 | 18:48 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، ان شرطة بغداد ضبطت عجلتين مسروقتين في احدى سيطراتها.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز سيطرة الشعب التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد ضمن وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، ضبطت عجلتين مسروقتين ضمن منحنى التفتيش الخاص بالسيطرة حيث تم التأكد من بياناتهما ضمن حاسبة السرقات وتبين وجود اشارة ضبط مركبة".

واضافت انه "تم اصطحاب حائزيهما مع العجلتين الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اصوليا وفق القانون".

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