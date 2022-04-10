واشنطن: نعمل على تقليل اعتماد أوروبا على النفط والغاز الروسيين

2022/04/10 | 18:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، أن الولايات المتحدة تعمل في الوقت الراهن على تقليل اعتماد أوروبا على موارد الطاقة من روسيا.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "نعمل على تخليص أوروبا من موارد الطاقة الروسية..



نعمل على زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا حتى يتمكنوا من تقليل اعتمادهم على الغاز الروسي، ونتخذ خطوات أيضا لتقليل اعتمادهم على النفط الروسي".

وأضاف: "الرئيس الأمريكي جو بايدن على اتصال مباشر مع الزعماء الأوروبيين بشأن هذه القضية".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة تعتزم الاستمرار في الضغط على الاقتصاد الروسي وحرمانه من مصادر الدخل، لكنها ستفعل ذلك بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، الذين سيكون الوقف الحاد لإمدادات الغاز والنفط من روسيا مؤلمًا بالنسبة لهم".

وتابع: "وفقا لتوقعات مستقلة، سينخفض الاقتصاد الروسي بنسبة تتراوح بين 10 - 15% بحلول نهاية العام، ومن المرجح أن يتوقف عن كونه أحد أكبر الاقتصادات في العالم نتيجة لضغوطنا".

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