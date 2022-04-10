2022/04/10 | 19:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان أولكسندر رادزيخوفسكي مهندس برمجيات ومتحمسًا للطائرات بدون طيار قبل الغزو الروسي.ولكن الآن، يستخدم رادزيخوفسكي طائرات بدون طيار لرصد الدبابات الروسية والمساعدة في تدميرها.

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