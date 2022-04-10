بالصورة.. رافع العيساوي بعد تبرئته من قبل القضاء العراقي

2022/04/10 | 19:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب احمد الجبوري، تبرئة وزير

المالية الاسبق رافع العيساوي من جميع

التهم الموجهة اليه.

وقال الجبوري في تغريدة عبر تويتر:

"شكراً للقضاء العراقي في احقاق الحق

وانصاف رافع العيساوي وتبرئتهِ من كاف

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