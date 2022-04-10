وفاة غامضة لباحث مصري بعد اختفائه شهرين.. وبيان رسمي من وزارة الداخلية

2022/04/10 | 19:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت صحف مصرية بوفاة الباحث الاقتصادي، أيمن هدهود، في ظروف غامضة، بعد شهرين تقريبا من اختفائه واتهام السلطات المصرية بإخفائه قسريا وتعذيبه.

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