رسميا.. الاتحاد المصري ينهي التعاقد مع مدرب المنتخب كيروش

2022/04/10 | 19:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ متابعة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء الأحد، إنهاء التعاقد مع مدرب المنتخب الوطني كارلوس كيروش، بالتراضي.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، اجتماعا لمناقشة موقف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر من الاستمرار في قيادة الفراعنة.

وقرر اتحاد الكرة إنهاء التعاقد مع كيروش، الذذي تولى تدريب المنتخب في سبتمبر 2021.

وفشل المدرب البرتغالي بتحقيق الهدف الرئيسي، وهو الوصول بالمنتخب المصري لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

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