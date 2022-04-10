تقرير يسلط الضوء على حملات لشبان عراقيين لحماية البيئة

2022/04/10 | 19:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنهمك الشابة رسل بالتقاط النفايات البلاستيكية من على ضفاف نهر دجلة .

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