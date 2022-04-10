خبيرة تغذية تكشف افضل 6 أطعمة لفقدان الوزن

2022/04/10 | 19:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يسعى الكثير من الأشخاص لفقدان الوزن وتقليص الدهون الزائدة في البطن، عن طريق اتباع الحميات الغذائية، وتشير الدراسات إلى أن تضمين المزيد من البروتين في الغذاء قد يسهل هذه العملية.وتشير الدراسات إلى أن تناول بعض أنواع البروتينات والقيام ببعض التمارين الرياضة قد يساهم في التخلص من دهون البطن وفقدان الوزن بشكل مثالي […]

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