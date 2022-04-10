2022/04/10 | 19:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، إنها قتلت فلسطينية بعد أن طعنت أحد أفراد حرس الحدود قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل فلسطينية بعد "عملية طعن" في الخليل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل فلسطينية بعد "عملية طعن" في الخليل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).