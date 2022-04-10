مدرب مومباي الهندي يراهن على لاعبيه الموهوبين للفوز على الصقور

2022/04/10 | 19:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد المدير الفني الإنجليزي لفريق مومباي سيتي الهندي، ديس باكنجهام، أنه يراهن على لاعبيه الموهوبين للفوز على الصقور.وقال باكنغهام في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن “مومباي يتطلع لمواجهة القوة الجوية الذي حقق نتيجة رائعة امام الجزيرة ونحن مستعدون لهذا التحدي”.وأضاف “انا فخور بما قدمه لاعبينا في اول مباراة امام الشباب رغم […]

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