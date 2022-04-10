الكمارك تصدر 7 توجيهات خلال اجتماع في مقر الهيئة

2022/04/10 | 19:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكمارك … المدير العام يؤكد على تنشيط دور التحريات ومكافحة التهريب خلال اجتماع عقد في مقر الهيئة …………………..أعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الاحد ٢٠٢٢/٤/١٠ عن عقد اجتماع في مقر الهيئة ترأسه مديرها العام الاستاذ شاكر الزبيدي بحضور مدراء المناطق الكمركية وعدد من مدراء اقسام مقر الهيئة.و بينت الهيئة ، ان الزبيدي ركز خلال […]

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