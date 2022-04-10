مصرع رئيس سابق لهيئة الإعلام والإتصالات بحادث سير

2022/04/10 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بابل

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بمصرع رئيس هيئة الاعلام والاتصالات السابق صفاء الدين ربيع بحادث سير.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "القيادي في حزب الدعوة الإسلامية ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات السابق صفاء الدين ربيع تعرض لحادث سير في محافظة بابل".

وأضاف ان "ربيع لقي مصرعه في الحال".

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