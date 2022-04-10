قرارات حكومية جديدة تخص الاستيراد

2022/04/10 | 19:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الأحد، السماح باستيراد كافة المنتجات الزراعية بدون قيد أو شرط والتزام الوزارة بكافة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء لمواجهة غلاء الأسعار. وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الخفاجي ترأس اجتماعا لهيئة الرأي في الوزارة لبحث الامور المتعلقة بتطوير القطاع الزراعي وبحضور الوكلاء ومستشاري الوزارة، والمديرين العامين لدوائر وشركات الوزارة". وأضاف النايف، أن "الوزير أكد في بداية الاجتماع التزام الوزارة بكافة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء لاجل مواجهة غلاء الاسعار، وخاصة ما يخص المنتجات الزراعية"، مشيرا الى أن "الوزارة سمحت باستيراد كافة المنتجات الزراعية، بدون قيد او شرط، استنادا الى ما وجه به مجلس الوزراء". وأشار إلى أن "هيئة الرأي في الوزارة وافقت على السماح باستيراد الدجاج المجزور والمقطعات وبيض المائدة والاسماك مع مراعاة قوانين الصحة الحيوانية، لاجل عدم دخول امراض تؤثر على المستهلك، كما أقرت هيئة الرأي السماح للمنتج المحلي في اقليم كردستان من بيض المائدة والدجاج المجزور والمقطعات من المرور الى كافة المحافظات العراقية"، مشيرا الى أن "الوزارة تواصل جهودها من اجل حماية المنتج المحلي وفق الروزنامة الزراعية والتي عرضت على مجلس الوزراء للاقتصاد للنظر بامكانية اعادة العمل بها". وتابع أن "الوزارة ملتزمة بتنفيذ القرارات الحكومية ولكن من واجبها أن تبين للرأي العام والمسؤولين على حد سواء ما تتطلبه العملية الزراعية من اهتمام، كونها جهة قطاعية تمثل غالبية المجتمع العراقي من الفلاحين والمزارعين والمنتجين والمستثمرين وكل الايدي العاملة التي تمارس العمل في هذا القطاع". وأكد النايف أن "الاجتماع ناقش سبل انجاح حملة الحصاد والتي بدأت في بعض المحافظات، وناقش الية توزيع لجان المتابعة من المديرين العامين، لاجل متابعة حملة الحصاد في تلك المحافظات، كما صوت الاجتماع على شمول المتفرغين الزراعيين من المهندسين والاطباء البيطريين بالخدمات الميسرة، التي تقدمها الوزارة من خلال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، كما أقر شمول المساحات المزروعة خارج الخطة الزراعية بتسليم الحاصل الى وزارة التجارة شريطة أن تكون هناك للمزارع علاقة او عقد زراعي". ولفت إلى أن "الاجتماع ناقش ايضا الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ومنها ضرورة المتابعة المتواصلة لسير عملية الحصاد وتدارك المشاكل والمعوقات التي تواجهها، بهدف نجاح هذا الموسم وتحقيق الكميات المطلوبة والمتوقعة من انتاج الحنطة لهذا العام".

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