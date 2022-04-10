البابا فرنسيس يدعو إلى وقف إطلاق النار في عيد الفصح بأوكرانيا

2022/04/10 | 20:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا البابا فرنسيس، يوم أحد الشعانين (أحد السعف)، لهدنة عيد الفصح، وقف إطلاق النار في أوكرانيا، قائلاً إن هذه الحرب تجلب لنا كل يوم صور مذابح للمدنيين العزل، كما قال إنه لن نربح شيئًا من خلال التمكن من رفع علم فوق كومة من الركام.

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