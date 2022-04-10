2022/04/10 | 20:05 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dRjt6Uj87JI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذي قار | ناشطون يطلقون حملة لتنظيف حي الشهداء المهمل من قبل البلدية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذي قار | ناشطون يطلقون حملة لتنظيف حي الشهداء المهمل من قبل البلدية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).