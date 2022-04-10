2022/04/10 | 20:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت القوات الإسرائيلية امرأتين فلسطينيتين في حادثتين منفصلتين، الأحد، مع استمرار التوترات والعنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين بعد أسابيع من الهجمات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل فلسطينيتين في حادثتين منفصلتين برصاص القوات الإسرائيلية مع استمرار التوترات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل فلسطينيتين في حادثتين منفصلتين برصاص القوات الإسرائيلية مع استمرار التوترات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).